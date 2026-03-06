Los pisos que ofrece la Sareb en Pontevedra bajan a 23, la mitad que hace cuatro años

A finales de 2025, el Gobierno central creó Casa47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, diseñada para crear un parque público de vivienda asequible permanente, a través de activos de la Sareb y otros organismos públicos. Aunque en la ciudad de Pontevedra no se ha lanzado ninguna oferta al respecto, como sí se ha hecho en Vigo, este traspaso y otras circunstancias han menguado el parque de viviendas de la Sareb, hasta el punto de que en toda la comarca ayer solo tenía en oferta 55 pisos en toda la comarca, un 60% menos que hace cuatro años, cuando eran 132 en 2021.

En el caso de Pontevedra, en este periodo se ha pasado de 45 a 23, una caída de la mitad, pero aún es más llamativo el caso de Sanxenxo, al bajar de 50 a solo cuatro en la actualidad. En este municipio, la Sareb aún suma más de 1.270 suelos urbanizables y son 10 en Pontevedra. La lista se completa con 17 viviendas en Poio, cuatro menos que en 2021, seis en Marín, dos en Barro y tres en Vilaboa.

Quedan también en manos de la Sareb, al margen de pisos y solares, una veintena de otros bienes como plazas de garajes o locales comerciales.

En los últimos meses, esta entidad se ha centrado más en la construcción de inmuebles residenciales, con dos ejemplos claros en la ciudad: la Finca del Teucro y una urbanización en la avenida de Conde de Bugallal. En el primer caso aún se trabaja en las tareas previas, como las excavaciones arqueológicas, pero en el segundo ya estás adjudicadas las obras, por unos seis millones de euros. Se tata de completar una urbanización residencial en la citada calle que estaba pendiente desde hace casi dos décadas. Con cinco bloques de viviendas, se ejecutaron tres y quedan pendientes dos, para medio centenar de pisos, que ahora asume la citada sociedad. La Sareb ha seleccionado a una empresa ourensana, Proyecon Galicia, para un proyecto «que se remonta a una licencia concedida por el Concello de Pontevedra en 2007. Tras su paralización durante la crisis inmobiliaria de 2008 se cambia la dirección de obra continuando el expediente original en vigor» y la Sareb asumió ese plan, que ahora se certifica con la adjudicación de las obras.

El proyecto de Agro da Estrela «recoge el complejo de cinco bloques de viviendas de los cuales se ejecutaron tres en el momento de la paralización de las obras, quedando pendiente de ejecutar los bloques A y E. Los sótanos se encuentran ya ejecutados conforme al proyecto que obtuvo licencia, con esperas para la estructura en planta baja, que no se ha ejecutado. La obra se encuentra paralizada hasta este momento, con expediente no caducado».

En el caso de la Finca del Teucro, el Concello de Pontevedra ha pedido a la sociedad que construya vivienda pública en los terrenos de la Finca del Teucro. Se trata de uno de los solares edificables más grandes del casco urbano, situado entre la calle Arzobispo Malvar y la avenida de Uruguay. Su proyecto urbanístico data del año 2008, aunque estuvo mucho tiempo paralizado por la crisis, hasta que hace un año el Concello aprobó de manera definitiva el estudio de detalle para reajustar las alineaciones. La Sareb planea construir en esta parcela una plaza pública y hasta 190 viviendas, una cifra que el Concello reclama que se dedique, al menos en parte, al alquiler social.