Pickleball por el 8M en Cerdedo-Cotobade

Cerdedo-Cototabe celebrará este domingo, 8 de marzo, una jornada de puertas abiertas de pickleball de 10 a 13 horas en el Pabellón de Deportes de Carballedo. La actividad es gratuita y abierta a la participación. El alcalde, Jorge Cubela, destacó la importancia de celebrar esta jornada en el Día Internacional de la Mujer, porque el deporte es fundamental en la igualdad.

