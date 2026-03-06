Moldes cifra en 3,4 millones su programa de obras en A Caeira

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, presentó ayer a los vecinos el Plan A Caeira-Boavista, que incluye 3,4 millones de euros en «proyectos para mejorar la movilidad, la seguridad y los servicios y saldar una deuda histórica de inversiones con esta zona», según el regidor. Este plan llega tras las quejas vecinales por el deterioro de la zona, en especial desde que se desvía por ella el tráfico por el cierre por obras de la PO-308 en A Barca. El gobierno local asegura que este programa de actuaciones «ya cuentan con financiación y con un cronograma cerrado».

Incluye el proyecto para mejorar el entorno de las calles Río Sil, Río Umia y Río Oitavén, con un presupuesto de cerca de 800.000 euros, y que contempla la reurbanización y mejora del vial, renovando el firme y reorganización del espacio público. Además, se mejorará la accesibilidad con una plataforma única, así como nuevo drenaje, canalizaciones subterráneas y renovación del alumbrado. El proyecto plantea también la creación de una conexión peatonal entre las calles Río Sil y Río Tambre y un espacio deportivo e infantil

La mejora de servicios en las calles San Antoniño, Río Miño, Illa de Ons e Illa de Tambo, con tres proyectos que ascienden a 2,5 millones, incluye saneamiento, abastecimiento, pluviales y reposición del firme. Son tres de los proyectos incluidos en el nuevo contrato de agua de Poio, aprobados en febrero de 2025 y que se ejecutarán en los dos primeros años de vigencia del contrato.

También se prevé en este plan A Caeira-Boavista la reordenación de las plazas de estacionamiento en Illa de Ons, «con el objetivo de evitar problemas de acceso y visibilidad en la entrada y salida a los garajes». La mejora de las redes de saneamiento y pluviales en San Simón, a través del convenio con Zoe Home y el Club de Tenis, permitió instalar nuevos pozos de bombeo y trazado para las redes de pluviales y saneamiento. Parte de las tuberías pasaban por instalaciones privadas y parcelas donde se construyeron edificios, lo que impedía acceder para hacer reparaciones.

Además, Moldes recordó que una vez finalice el desvío temporal por A Caeira y Boavista provocado por las obras en la PO-308, el Concello repondrá todo el firme deteriorado. Añadió que este desvío temporal viene a confirmar que implantar el sentido único en la Barca es «totalmente inviable».