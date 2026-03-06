Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Mejora vial en el núcleo morañés de Sorrego

El Concello de Moraña está impulsando un proyecto de mejora de la seguridad y la movilidad vial que incluye la canalización de aguas con la construcción de cunetas en el núcleo rural de Sorrego. Es una inversión de 99.787 euros y la actuación está cofinanciada por la Diputación de Pontevedra y el Plan +Provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents