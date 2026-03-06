Mejora vial en el núcleo morañés de Sorrego
El Concello de Moraña está impulsando un proyecto de mejora de la seguridad y la movilidad vial que incluye la canalización de aguas con la construcción de cunetas en el núcleo rural de Sorrego. Es una inversión de 99.787 euros y la actuación está cofinanciada por la Diputación de Pontevedra y el Plan +Provincia.
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos