900 aniversario

Marzo histórico en Caldas por Alfonso VII

H. D.

Caldas

Caldas celebra este mes el 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII, nacido en la localidad, con un ciclo de conferencias, actos musicales y la colocación de una estatua del monarca, impulsado por Terra Calda con apoyo municipal. La programación empieza hoy y se prolonga hasta el día 14.

