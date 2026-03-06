La igualdad, una «piedra angular» de la democracia

Con la idea de que la igualdad es un «avance colectivo» para el conjunto de la sociedad, las instituciones de Pontevedra celebraron este viernes el 8M, Día Internacional de la Mujer, con dos jornadas de antelación, ya que este año cuadra en domingo. Fueron tres actos diferentes: en la Subdelegación del Gobierno, en la Diputación Provincial y en el Concello de Pontevedra.

María José Rodríguez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Pontevedra, fue la primera en intervenir en la Subdelegación, en donde se premió la labor de los 27 Centros de Información a la Mujer (CIM) de la provincia. Recordó que «no son edificios, ni oficinas, ni servicios, sino personas que le dan sentido y aliento» a la lucha por la igualdad.

Le siguió el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, quien reivindicó el feminismo como «palanca de transformación» democrática y alertó del riesgo de retroceso de la igualdad en un contexto internacional y político marcado, a su juicio, por la guerra, el autoritarismo y el repunte del machismo. En un discurso con un marcado tono político, defendió que la igualdad real no depende solo de las leyes, sino también de la voluntad institucional, de las condiciones laborales, del reparto de los cuidados y de la educación en valores.

Losada puso el foco en las nuevas formas de violencia contra las mujeres en el entorno digital, como el acoso en redes, la difusión de imágenes íntimas o la generación de pornografía mediante inteligencia artificial. Ante este escenario, defendió la necesidad de mantener una actitud vigilante y combativa, y respaldó la limitación del acceso a redes sociales para menores de 16 años como una medida adecuada de protección.

Sobre los CIM, destacó el papel de estos centros como red de proximidad esencial para atender, orientar y acompañar a mujeres, especialmente en el ámbito rural, y elogió el trabajo de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y agentes de igualdad. Al mismo tiempo, reclamó una red pública autonómica más estable y con financiación estructural para evitar que este servicio siga dependiendo de la presión presupuestaria de los ayuntamientos y de convocatorias de subvenciones.

Montserrat González, del CIM de Bueu y presidenta de la asociación profesional ASOCIM, recogió la placa conmemorativa a estos centros en la provincia. Dedicó el premio a los 84 de toda Galicia y apeló a cuidar también a sus trabajadoras, que sufren una gran presión y caen en bajas prolongadas por ansiedad, renunciando en muchos casos a coger la baja médica. También se lo dedicó a «cada mujer que cruzó nuestras puertas y encontró una mano tendida».

Recordó que los tipos de violencia de género son de varios tipos: la física, la psicológica, la económica, la vicaria y la ciberviolencia.

Una carrera conjunta

Con una campaña en la que se invita a la ciudadanía a unirse en una carrera en la que la meta es la igualdad, la Diputación provincial de Pontevedra ofreció un acto en el que la directora deportiva del Traviesas Hockey Club de Vigo, Marina Pérez, leyó el manifiesto institucional con el acompañamiento de la música del grupo del Conservatorio Superior de Vigo.

«La carrera por la igualdad nos convoca a todos sin excepción y todos debemos estar a la altura. Esta no es una carrera individual, sino una marcha conjunta. Y en la meta no esperan podios ni medallas, sino algo aun más importante: la satisfacción de construir una sociedad que no discrimina y que ofrece oportunidades sin mirar el DNI. La Diputación ya está en marcha: la encabezan las mujeres, con el apoyo de toda esta provincia», declaró el mandatario provincial, Luis López.

Por su parte, Marina Pérez señaló que «es imprescindible que asumamos, como sociedad, la responsabilidad que nos corresponde». «Este 8M va por todas las niñas y adolescentes que hoy están creciendo y construyendo quien quieren ser, por las mujeres que siguen marcando el camino. Va por todas las que no estamos dispuestas a dar pasos atrás, pero que tampoco queremos tener que avanzar solas. Porque avanzar no debería ser una batalla individual, debería ser un compromiso compartido», defendió la única entrenadora femenina a nivel nacional de un club de hockey masculino.

Alzó la voz en nombre de toda la provincia para poner el foco sobre el impacto de las redes sociales en la juventud: «Desde hace algún tiempo, estamos transitando un momento especialmente complejo. Vivimos en una época en la que las redes sociales no solo entretienen: educan. Moldean referentes, construyen aspiraciones y definen que es éxito y que es deseable. En ese entorno están ganando espacio discursos que evocan un pasado a lo que no queremos volver y presentan como ideal mujeres que no incomodan, que no cuestionan y que reducen su proyecto vital para encajar en expectativas ajenas. No solo intentan definir como debe ser una mujer, sino que presentan la igualdad como una amenaza».

Décadas de conquistas

El último acto institucional de la mañana fue el del Concello de Pontevedra. Comenzó con el despliegue de la pancarta en el balcón de la Casa Consistorial de la Praza de España, en la que se puede leer el lema de la campaña local de este año: «Non van conseguir que o medo nos volva encerrar na casa».

Las alumnas de primero de Bachillerato del IES Frei Martín Sarmiento Sara Asdih Ouerdi y Analía Estévez González leyeron el manifiesto, redactado en el marco del Consello Municipal da Muller Nova. Reivindicaron el 8 de marzo como una jornada de memoria, conciencia y lucha, lejos de cualquier tono de celebración. En su intervención, subrayaron que el Día Internacional de la Mujer «no es una fecha para felicitar, sino para recordar el esfuerzo, los sacrificios y las renuncias de tantas mujeres que, a lo largo de la historia, alzaron la voz para abrir camino a las generaciones posteriores».

El manifiesto repasó además el largo recorrido de la lucha feminista, recordando que durante mucho tiempo el papel de la mujer quedó reducido al matrimonio, la maternidad y el ámbito doméstico. Las estudiantes destacaron que los derechos hoy asumidos con normalidad, como estudiar, elegir un proyecto de vida propio o participar en la vida pública, «son fruto de décadas de resistencia y conquistas logradas paso a paso, pese a los retrocesos y a los obstáculos impuestos por una sociedad desigual».

Las jóvenes advirtieron, sin embargo, de que la igualdad legal no se traduce todavía en una igualdad real: carga invisible de los cuidados, la diferente valoración social de hombres y mujeres en la crianza o la presión estética y social que recae sobre ellas. El texto concluyó con una llamada a no dar «ni un paso atrás» en los derechos conquistados.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mostró su orgullo por el hecho de que «Pontevedra sea un ayuntamiento feminista», no solo en esta fecha, sino «todos los días del año». Agradeció la unanimidad de todos los grupos políticos a la hora de celebrar el 8M y apoyar el manifiesto.

Premio de UGT

En el ámbito sindical, como cada año UGT otorgó su Premio 8 de Marzo a una trabajadora de la comarca. En esta ocasión ha sido Margarita Barcia Sanmartín, presidenta del comité de empresa de Eroski en A Barca, Poio, que comenzó su vida laboral con 15 años en la plaza de abastos de Seixo.

«Todo lo conseguido no puede perderse, hay que seguir peleando para conseguir más derechos», afirmó.