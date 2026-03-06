—¿Por qué era importante para usted cerrar la gira en Pontevedra antes de viajar a Brasil y qué simboliza este último concierto?

Más que cerrar la gira es como un ‘hasta pronto’ de la ciudad con la que me nutro cada día. Tiene el simbolismo de que mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil. Cuatro años después vuelvo a hacer un concierto en Brasil y tocar un par de días antes aquí en Pontevedra para mí es muy significativo.

—¿Veinte años después de su debut, al volver al Teatro Principal, qué cambió en su forma de vivir el escenario y qué permanece intacto?

Permanece intacta la ilusión por la música. Es el motor de todo, la ilusión por subirse al escenario y por componer una nueva canción. No solo sigue intacta, creo que crece con los años. Lo que cambió es la perspectiva que tienes hacia la industria y hacia la vida. Desde la madurez contextualizas todo mucho mejor, aunque a veces también es necesaria la ingenuidad para tirarse a las piscinas que aparecen.

—¿Al construir una carrera independiente lejos del mainstream, cuál fue la decisión clave que definió su camino y qué coste tuvo?

La decisión clave es algo que nunca tomé de forma del todo consciente, ser fiel a mí mismo, a mi esencia, a mi forma de entender la música y de ver la vida. Nunca titubeé ante ninguna situación. He estado con discográficas y al final el camino se separó, no porque tenga nada en contra, sino porque por encima de todo está la forma de expresarse del artista, más allá de las necesidades de la industria.

—¿En una trayectoria marcada por fútbol, música y reinvención, cómo esa lesión condicionó todo su futuro y su trayectoria artística?

Fue natural porque la música siempre ha caminado a mi lado. Incluso creo que ella ya sabía lo que iba a pasar conmigo en el fútbol y estaba ahí. En el momento en que caí por la lesión, la música tuvo que salvarme de alguna forma y ahí estuvo, y aquí está.

—¿En Tangram, con una experiencia íntima de música, arte y vino, qué busca provocar y qué le une a este proyecto?

Es una experiencia sensorial. Creo que es algo fundamental en los días de hoy, donde vivimos tan rápido y tan para la galería, y ahora realmente vamos a estar en una galería donde se respira arte a través de la pintura. Escuchar la música con calma y con cercanía, sin ninguna capa, porque allí lo que se va a ver y escuchar es lo que es. Y además está el sabor, que completa la experiencia. Usar todos los sentidos.

—¿Mientras cierra nuevas canciones y planea un proyecto audiovisual, qué le ha quedado por contar en sus discos en sus veinte años de carrera?

No tengo la sensación de que me haya quedado nada de lo que en su momento sintiese y no expusiera a través de una canción. En los próximos proyectos seguiré enseñando mi visión de la vida a través de mis canciones. Si no he contado algo todavía es porque mi corazón no ha latido lo suficiente.