Final del saneamiento básico de Tenorio
El saneamiento de Tenorio ha entrado en su recta final con una inversión de 500.000 euros. La actuación permitirá completar una infraestructura muy demandada por los vecinos y continuar mejorando los servicios básicos del territorio. La Xunta ejecuta una inversión de alrededor de 500.000 euros en la parroquia, destaca el Concello de Cerdedo-Cotobade.
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos