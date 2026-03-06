Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Final del saneamiento básico de Tenorio

El saneamiento de Tenorio ha entrado en su recta final con una inversión de 500.000 euros. La actuación permitirá completar una infraestructura muy demandada por los vecinos y continuar mejorando los servicios básicos del territorio. La Xunta ejecuta una inversión de alrededor de 500.000 euros en la parroquia, destaca el Concello de Cerdedo-Cotobade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents