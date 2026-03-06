Final del saneamiento básico de Tenorio

El saneamiento de Tenorio ha entrado en su recta final con una inversión de 500.000 euros. La actuación permitirá completar una infraestructura muy demandada por los vecinos y continuar mejorando los servicios básicos del territorio. La Xunta ejecuta una inversión de alrededor de 500.000 euros en la parroquia, destaca el Concello de Cerdedo-Cotobade.