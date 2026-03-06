«Estrelas de rock», el sábado gratis en Poio

El concierto «Estrelas de rock», a las 20 horas en una carpa instalada en A Seca y de entrada gratuita, citará este sábado en Poio a Javier Ojeda (cantante de Danza Invisible), Goar Iñurrieta (Cicatriz) y la Banda de Música de Poio. La iniciativa nace con la intención de consolidarse en el tiempo.