El escritor Manel Loureiro desvelará sus secretos en la UNED

La UNED en Pontevedra ha programado una conferencia con el reconocido escritor pontevedrés Manel Loureiro Doval titulada «Donde nacen las historias: El camino para escribir un libro (o un guión) y no morir en el intento», que se celebrará mañana sábado en el edificio universitario en Monte Porreiro y también en formato virtual.

En un formato de tres horas de duración, de 18.00 a 21.00 horas, esta conferencia se presenta como una oportunidad única para adentrarse en el proceso creativo de la escritura literaria y guionística desde la perspectiva tanto teórica como práctica. La actividad, que no requiere coste alguno para los asistentes, combina la presencia física en la UNED de Pontevedra con la posibilidad de seguirla en directo por Internet o en diferido, adaptándose así a las distintas necesidades y posibilidades del público.

Durante la conferencia, Loureiro compartirá con los asistentes las claves esenciales del proceso creativo, es decir, cómo surge una idea, cómo se gestiona su desarrollo hasta convertirse en una obra y qué retos afronta el escritor a lo largo del camino. Este enfoque resulta de especial interés tanto para los estudiantes universitarios de grados como Lengua y Literatura Española, Estudios Ingleses, Filosofía o Antropología, como para lectores y aficionados a la escritura que deseen profundizar en técnicas narrativas y motivaciones creativas.