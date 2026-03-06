La EPA Río Lérez presenta Literatura insólita
Este viernes, a las 17:30, la biblioteca de la EPA Río Lérez acoge la presentación de Literatura insólita, el último libro de Armando Requeixo. Le acompañarán Laura Paz Fentanes, crítica literaria e investigadora, y Antón Corderí, profesor de Lengua. El acto contará además con una actuación musical a cargo de Irma Macías y Luis Pinto.
