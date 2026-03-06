Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrega de premios de «Mujeres del mar»

La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) celebra hoy el acto institucional del certamen «Mujeres del Mar, una iniciativa que reconoce el papel de la mujer en el ámbito marítimo-pesquero a través de la creación artística. Será a las 12 horas en el Museo Manuel Torres de Marín.

