Duato y Grandetti, 13 de marzo en el Auditorio

Ana Duato, junto a Darío Grandetti , presentan en el Auditorio de Afundación la obra de teatro «La Música». Será el viernes, 13 de marzo, a las 20.30 horas. El espectáculo forma parte de la programación de la Temporada de Abonos de teatro de la Obra Social Abanca en la ciudad de Pontevedra.

