La Diputación presenta la Bienal de Artes Vivas

Rafa Domínguez presenta, en el día de hoy, en ARCOmadrid, la primera edición de la Bienal de Artes Vivas. En el horizonte, presenta un proyecto que se celebrará del 2 al 12 de julio en el Convento de Santa Clara y que consolida el renovado modelo de la Bienal de Pontevedra

