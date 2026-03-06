Entroido
El desfile de San Xulián pondrá punto final el domingo al carnaval de Marín
Poio programa para mañana el Enterro do Berberecho de Lourido
La programación del entroido marinense terminará el domingo 8 con el desfile del parroquia de San Xulián, organizado por la comparsa local Os da Caña, con la colaboración del Concello y la Comunidade de Montes de San Xulián. Comenzará a las 17.30 horas a la altura de la churrasquería Xan Xián y finalizará en el atrio de las fiestas.
Está confirmada la presencia de las comparsas locales Os da Caña y Amigos dos Rapaces, así como otras de la provincia como son Os Canecos, As Sonecas y Os 100Tolos, Os Solfamidas, Os Miúdos, Os Retrincos y Alegría de Bora , y grupos como los marinenses Os Paparrulos, más Moreira a Tope, Grupo de Carnaval Samieira, A Pandilla , Os Remolóns y Os Furafollas.
Por su parte, Lourido, en Poio, celebra mañana el Enterro do Berberecho en el parque costa Xiráldez desde las 17.30 horas.
