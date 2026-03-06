El desfile de San Xulián pondrá punto final el domingo al carnaval de Marín

La programación del entroido marinense terminará el domingo 8 con el desfile del parroquia de San Xulián, organizado por la comparsa local Os da Caña, con la colaboración del Concello y la Comunidade de Montes de San Xulián. Comenzará a las 17.30 horas a la altura de la churrasquería Xan Xián y finalizará en el atrio de las fiestas.

Está confirmada la presencia de las comparsas locales Os da Caña y Amigos dos Rapaces, así como otras de la provincia como son Os Canecos, As Sonecas y Os 100Tolos, Os Solfamidas, Os Miúdos, Os Retrincos y Alegría de Bora , y grupos como los marinenses Os Paparrulos, más Moreira a Tope, Grupo de Carnaval Samieira, A Pandilla , Os Remolóns y Os Furafollas.

Noticias relacionadas

Por su parte, Lourido, en Poio, celebra mañana el Enterro do Berberecho en el parque costa Xiráldez desde las 17.30 horas.