Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»

«El teléfono no para». En los últimos días, varias agencias de viajes han notado un repunte claro de consultas relacionadas con la incertidumbre bélica y, sobre todo, con las escalas en grandes ciudades del Golfo. No se trata tanto de viajeros con billetes directos a países en conflicto —«vuelos como tal a Irán directamente, no suelen haber muchos», apunta José Manuel Aguiño, de Galitravel—, sino de quienes vuelan a destinos lejanos que dependen de conexiones intermedias en puntos cercanos.

Aguiño describe un patrón repetido en el que clientes que salen en Semana Santa y que, de repente, revisan su itinerario con lupa. «Todo el mundo está preocupado de dónde puede hacer escalas», apunta. Pone el ejemplo de Maldivas, un destino que con frecuencia implica transitar por Dubái o Catar. La inquietud se extiende también a otros países lejanos como Japón, China o Australia.

La preocupación tiene dos caras. Por un lado, las mencionadas escalas y, por otro, el laberinto de las cancelaciones y los seguros. «Van a poder cancelar por motivos de la guerra, pero hay algunos seguros que no lo cubren», explica el responsable de Galitravel. Y en ese terreno, la casuística manda, ya que cada póliza y cada aerolínea marcan reglas distintas, lo que empuja a muchos viajeros a buscar orientación aunque no hayan reservado en la agencia.

Aguiño asegura que le llaman incluso personas que compraron por su cuenta en webs alternativas. Muchos reconocen que eligieron la tarifa más barata, normalmente sin cancelación, y ahora temen perderlo todo si intentan cambiar. «Las aerolíneas aún no han cancelado algunos vuelos», añade, así que la alternativa más habitual está siendo la modificación con costes. «Les permiten hacer un cambio con una pequeña penalización que depende de cada grupo».

Las escalas y las cancelaciones son las grandes preocupaciones. / RAFA VÁZQUEZ

El volumen es significativo, ya que reciben entre 20 y 30 llamadas diarias, concentradas especialmente en los últimos cuatro días. La sensación le recuerda al momento de máxima tensión que se vivió hace seis años: «Desde la pandemia no veíamos algo así».

En Viajes Deza, Gracia Tenaglia confirma la misma tendencia, aunque con matices según el destino. Reconoce «muchísimas» consultas y, cuando detectan rutas problemáticas, intentan anticiparse. «Si alguien pide vuelos largos con escalas sensibles vamos a buscar otras opciones… no vamos a viajar con esas paradas», explica. El objetivo es evitar que el viajero quede bloqueado «sin poder aterrizar» o con un vuelo cancelado.

No todos los destinos reaccionan igual. Tenaglia señala que, en su caso, no les coincidieron viajes a algunas zonas, pero sí tienen «mucho movimiento» en Egipto, incluso con gente allí «perfectamente bien» y salidas previstas «estos días». Aun así, admite que están pendientes por si en algún momento las recomendaciones cambian y toca «tomar medidas».

Mientras unos cancelan, otros rehacen planes. Galitravel está reubicando viajes hacia opciones percibidas como más seguras. «Justo ahora estaba haciendo un presupuesto para el Caribe», indica Aguiño. Asegura que Sudamérica y los países caribeños se postulan como los destinos preferidos, dejando de lado a Jordania, Dubái e incluso los Estados Unidos.

Noticias relacionadas

«Al hacerlo nosotros tienes cancelación gratuita», subraya Aguiño. Así, las agencias reivindican su valor ofreciendo información y soluciones para disfrutar de un viaje sin inconvenientes.