El congreso 'Flúor' regresa a Pontevedra en mayo con el lema "El valor de elegir"

'Flúor', el congreso de marketing, comunicación y creatividad de Galicia, celebrará su octava edición los días 14 y 15 de mayo en Pontevedra. Bajo el lema "El valor de elegir", volverá a convertir la ciudad en punto de encuentro para profesionales, empresas y especialistas del sector.

Organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia con la colaboración de Creatividade Galega y Markea, 'Flúor' pone en valor el trabajo que desarrollan las empresas de la comunidad, al tiempo que inspira al tejido profesional con conferencias y conversaciones protagonizadas por ponentes de gran repercusión internacional.

Reúne en cada edición a voces destacadas del marketing, la publicidad, la creatividad y la comunicación, además de favorecer el intercambio de ideas, la generación de contactos y el análisis de los grandes retos de un ámbito en constante transformación.

En su última edición, celebrada también en Pontevedra, 'Flúor' a lo largo de dos jornadas pasaron por el congreso perfiles como Laureano Turienzo, Xisela López, Sonia Paz, María Canle, Jesús Cubero, Alfons Cornellá, Toni Fernández o Jorge Sandua, además de celebrarse la conversación entre el periodista Manuel Jabois y Marián Mouriño, presidenta del RC Celta.

Esta nueva edición dará continuidad a esa trayectoria y sus contenidos y participantes se darán a conocer próximamente.