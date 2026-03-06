Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Citas literarias en la Librería Paz

La Librería Paz acogerá dos citas literarias esta próxima semana. El jueves, 12 de marzo a las 19.00 horas, Carlos Negro presenta A caligrafía das espigas, con Silvia Penas. El viernes, 13 de marzo, también a las 19.00 horas, David Gago Sampedro presenta La morgue flotante, acompañado por Miguel González Beltrán.

