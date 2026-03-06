El CEP Campolongo amplía las sesiones de apoyo a su alumnado

El CEP Campolongo de Pontevedra ha informado a las familias de la inmediata aplicación de las sesiones de apoyo a alumnado con necesidades diversas después de que las madres y padres protagonizasen distintos actos de protesta, tanto ante el propio centro como ante la sede de la Xunta de Galicia en Campolongo.

De este modo, los niños que necesitan medidas extraordinarias las recuperan con las profesoras especialistas. Es el caso de Verónica Rial, cuya hija, de sexto curso, recibirá cuatro sesiones semanales en Audición y Lenguaje (siempre con medias sesiones) y otras cuatro en Pedagogía Terapéutica. Le queda pendiente todavía la dotación de un micrófono especial, o multi mic, sobre el que la Inspección Educativa ya dio el visto bueno. Sobre este punto hizo una reclamación a la Valedora do Pobo, «porque no es normal que siga sin el dispositivo a estas alturas del curso».