El centro de arte conmemora el 8M con un mural y una muestra de retratos

El Centro de Arte Municipal conmemora el Día Internacional de la Mujer con dos iniciativas. El vestíbulo del Pazo Emilia Pardo Bazán acogerá a lo largo del mes de marzo la muestra de la alumna Silvia Otero, ‘Ata a cociña, por favor’, una serie de retratos al óleo donde figuran 13 mujeres. «Mulleres que me inspiran e que forman parte da miña vida. Posan con naturalidade na cociña do restaurante que me viu medrar xunto a elas, o noso espazo de intimidade e confidencias. Compartimos unha historia e compartímola nesta cociña», apunta la autora.

Por su parte, el alumnado más joven del Centro de Arte realizó el mural colectivo ‘As mulleres da nosa vida’. La inspiración personal de diferentes mujeres que fueron figuras importantes en su vida dio lugar a una representación viva, alegre y divertida, con una mezcla de estilos e imágenes, donde por supuesto las madres, pero también hermanas, amigas o personajes femeninos de ficción toman protagonismo para reivindicar la exaltación de la mujer en nuestra sociedad.