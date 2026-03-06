Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Intercambio

Los alumnos franceses del IES Valle-Inclán llegan a la ciudad

Los alumnos franceses del IES Valle-Inclán llegan a la ciudad | FDV

Los alumnos franceses del IES Valle-Inclán llegan a la ciudad | FDV

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, acudió a la Casa Consistorial para recibir al alumnado francés de intercambio del IES Valle-Inclán, que permanecerá en la ciudad durante los próximos días, deseándoles una estancia provechosa durante el programa educativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents