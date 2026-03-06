Patronal
Aempe alerta de la «grave situación» de la pequeña empresa
Pontevedra
La Asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de Pontevedra (Aempe) se adhirió ayer a un comunicado de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en el que alerta sobre la «grave situación que atraviesan las pymes en España, agravada por el deterioro del diálogo social con el Ministerio de Trabajo. Esta exclusión de las patronales en asuntos clave demuestra un desconocimiento de la realidad empresarial y un riesgo creciente para el tejido productivo, donde las pymes representan el 99 % del tejido empresarial español». Añade que «las pymes enfrentan desafíos estructurales que amenazan su supervivencia».
