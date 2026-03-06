Homenaje
Más de 230 gimnastas participan en el II Memorial Pablo Hinojar
Marín acoge este fin de semana la XVI Copa Galicia Internacional de Trampolín y el II Memorial Pablo Hinojar. Esta competición, que destaca por ser la primera del año que se celebra en España en esta modalidad, contará con la participación de aproximadamente 230 deportistas procedentes de más de 20 clubes tanto de España como de Portugal. Los asistentes podrán disfrutar de espectaculares exhibiciones en las disciplinas de trampolín, doble mini-tramp y tumbling.
La secretaria general de la Federación Galega de Ximnasia destacó que esta es una «cita que suele gustar mucho» y puso en valor el trabajo conjunto realizado por la Xunta, la Diputación y el Concello para hacer posible este evento internacional. La cita comienza con la parte competitiva hoy por la tarde y seguirá todo el sábado y el domingo por la mañana.
