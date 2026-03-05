La Xunta cifra el seguimiento de la huelga médica entre el 6% y el 7%

La huelga de médicos de Atención Primaria convocada por el sindicato O´Mega logró ayer miércoles un seguimiento del 5,83% en horario de mañana en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y del 7,14% en el de tarde, según informó la Consellería de Sanidade. Se tuvieron que anular consultas.