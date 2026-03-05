Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el suministro de agua de Cuntis

Una avería en la red de abastecimiento de agua de Cuntis, causada accidentalmente durante unas obras de señalización en la carretera EP-8402, provocó incidencias en el suministro. Tras la intervención de los servicios municipales y de la empresa Espina y Delfín, la conducción fue reparada y el servicio ha quedado restablecido con normalidad.

