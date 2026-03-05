Vilaboa abre su nueva pista de «pump track»

El Concello de Vilaboa inaugura este domingo la nueva pista de pump track de Paredes, una instalación deportiva situada en el entorno de A Canteira que aspira a convertirse en un referente de ocio activo en la comarca. El estreno se celebrará con una jornada festiva con exhibiciones, música y actividades para niños, organizada con la colaboración del Club Ciclista Val do Ulló. La inauguración contará con la participación de dos figuras del pump track gallego, Paula Rodríguez, campeona de Galicia y del Open de España PT 2025, e Iván García, campeón de Galicia y del Open de Galicia PT 2025, que ofrecerán demostraciones en la pista.

El proyecto, impulsado por el Concello con apoyo de la Diputación de Pontevedra, supuso una inversión de unos 163.000 euros en un circuito diseñado para bicicletas, monopatines, patines y patinetes, apto para todos los niveles.