La Semana Galega de Filosofía pone el ojo en la alimentación y sus desigualdades

El congreso se celebra del 6 al 10 de abril en el Principal, con jornadas de 10.30 a 22.00 horas

Presentación, ayer, de l tema de la Semana. | FDV

M. S. R.

Pontevedra

La 42 Semana Galega de Filosofía se centrará este año en la temática «Filosofía y alimento» y volverá a situar a Pontevedra como «capital del pensamiento» durante cinco jornadas. El congreso internacional se celebrará en el Teatro Principal del 6 al 10 de abril, en horario continuado de 10.30 a 22.00 horas, justo después de Semana Santa, según avanzaron ayer el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Aula Castelao de Filosofía, Alexandre Cendón.

En la presentación, Fernández Lores puso el foco en la actualidad del asunto elegido y en su dimensión social y ambiental, al señalar cuestiones como las «desigualdades en el acceso al alimento», el desperdicio de comida por intereses económicos y la necesidad de reforzar la producción de proximidad como vía para reducir la huella de carbono. El regidor subrayó, además, el papel de la Aula Castelao y el trabajo sostenido de su directiva durante más de cuatro décadas para consolidar un encuentro que, durante esos días, convierte a la ciudad en un referente del debate filosófico en Galicia.

Por su parte, Cendón agradeció el apoyo de la Concejalía de Cultura y del Concello, y afirmó que sin ese respaldo «sería imposible» celebrar la Semana Galega de Filosofía. También explicó que la vocación del congreso pasa por acercar la filosofía a la ciudadanía y escapar de un formato exclusivamente académico. En esa línea, defendió el alimento como «ese cordón umbilical que nos liga con el mundo» y sostuvo que la alimentación evidencia que las personas son «seres heterónomos» en tanto dependen de los demás y del entorno.

Aunque la presentación completa del programa se hará la próxima semana, la organización adelantó que se mantendrá la estructura habitual. Las mañanas estarán dedicadas a conferencias de mayor profundidad filosófica, con cinco relatores, mientras que las tardes abordarán el vínculo entre alimentación y Galicia y las noches ofrecerán propuestas desde una óptica más divulgativa. Entre los ejes previstos figura una reflexión crítica sobre la «sociedad del espectáculo» y las pantallas y sus efectos en los hábitos alimentarios, así como un debate sobre el hambre como arma de guerra. En este punto, Cendón citó expresamente la situación en Gaza y afirmó que «el Estado israelí está utilizando el hambre para aniquilar al pueblo palestino».

Entre los primeros participantes confirmados figura el sociólogo y profesor argentino Matías Bruera, encargado de abrir la semana con una intervención sobre la fenomenología del alimento, en una apuesta por «darle voz al sur global». También participará la filósofa y profesora de la Universidad de La Laguna María José Guerra Palmero, que centrará su aportación en la alimentación en relación con las mujeres y el ecofeminismo.

