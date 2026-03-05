Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros

La alcaldesa María Ramallo y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda mantuvieron ayer una reunión de trabajo en la sede de la Xunta en la que repasaron los proyectos e inversiones de la Xunta en el municipio, con un total de 7.849.888 euros destinados a «actuaciones estratégicas» en Marín. Durante el encuentro, la alcaldesa reiteró la intención municipal de «colaborar y coordinar con el gobierno autonómico proyectos que mejoran los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida de la ciudadanía».

Se abordaron futuras actuaciones que se quieren impulsar a lo largo de los próximos años, con una hoja de ruta que incluye el Plan de Interés Autonómico de Raposeiras, con el que se desarrollará una superficie de 70.284 metros cuadrados para edificar 400 viviendas públicas, de las que el 80% serán protegidas. Esta semana finalizó el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto, que contó con cinco empresas interesadas y que supuso una inversión de 244.000 euros.

En materia cultural, se abordó la recta final de las obras del auditorio y su futura incorporación a la Rede Galega de Auditorios de Galicia, lo que permitirá ampliar la oferta cultural de Marín. A nivel constructivo, la administración autonómica aportó dos millones y otros 350.000 euros para la dotación de los equipos escénicos.

Además, se analizó la ejecución de la tercera fase de restauración del Templo Viejo, que finalizará la puesta en valor de este bien patrimonial, Esta tercera etapa se centrará en el interior de la iglesia con 155.888 euros.

Según el concello, se avanzó también en la finalización de las obras del colector del río Lameira, que se completará con la creación de una senda verde, en la que la Xunta elevó la inversión a cuatro millones de euros.

En el ámbito educativo, se confirmó la rehabilitación energética del CEIP de Seixo, orientada a mejorar las instalaciones educativas en la localidad, con una inyección de 1,1 millones de euros.

La reunión sirvió también para analizar otros proyectos a medio plazo, como la mejora de viales titularidad de la Xunta o la política social.

La alcaldesa hizo un balance muy positivo de este encuentro, que «evidencia la estrecha colaboración entre administraciones, que es fundamental para apuntalar presente y diseñar el futuro de nuestra localidad, a través de inversiones que contribuyen al progreso y que no se podrían hacer sin la aportación económica y la apuesta de la Xunta» n