Patrimonio fluvial
El río de Os Gafos, a vista de dron
La asociación ecologista Vaipolorío ha iniciado con la empresa de Pontevedra Tergo los trabajos de recogida de fotos y vídeos aéreos con dron del río Toxal-Tomeza-Os Gafos, denominaciones según el lugar que atraviese. El colectivo ya dispone de algunas de estas imágenes que muestran el tramo rural del río, declarado desde hace unos años Espazo Natural de Interese Local (Enil).
