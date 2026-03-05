Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Patrimonio fluvial

El río de Os Gafos, a vista de dron

El río de Os Gafos, a vista de dron | VAIPOLORIO

El río de Os Gafos, a vista de dron | VAIPOLORIO

La asociación ecologista Vaipolorío ha iniciado con la empresa de Pontevedra Tergo los trabajos de recogida de fotos y vídeos aéreos con dron del río Toxal-Tomeza-Os Gafos, denominaciones según el lugar que atraviese. El colectivo ya dispone de algunas de estas imágenes que muestran el tramo rural del río, declarado desde hace unos años Espazo Natural de Interese Local (Enil).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents