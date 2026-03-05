Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Reunión sobre las comunidades de agua

El Concello de Marín anima a los vecinos del rural que disponen de una traída vecinal o forma parte de una comunidad de agua a acudir hoy jueves a una jornada informativa a partir das 16.30 horas en la Casa de Cultura de Ardán para analizar estas instalaciones y las ayudas públicas las que se pueden optar. Para participar hay que inscribirse llamando a la Alcaldía (986 88 03 00) o en el correo electrónico alcaldia@concellodemarin.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents