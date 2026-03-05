Reunión sobre las comunidades de agua
El Concello de Marín anima a los vecinos del rural que disponen de una traída vecinal o forma parte de una comunidad de agua a acudir hoy jueves a una jornada informativa a partir das 16.30 horas en la Casa de Cultura de Ardán para analizar estas instalaciones y las ayudas públicas las que se pueden optar. Para participar hay que inscribirse llamando a la Alcaldía (986 88 03 00) o en el correo electrónico alcaldia@concellodemarin.es.
