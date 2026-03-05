Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios forestales

Portas avanza en la ejecución de la nueva Base de la Unidad Operativa

Supera el millón de euros de presupuesto y tiene un plazo de un año

Visita de ayer a las obras. | FDV

R. P.

Portas

El alcalde de Portas, Ricardo Martínez, y el teniente de alcalde, Alfonso Vázquez, visitaron las obras de construcción de la nueva Base de Unidad Operativa (BUO) que ejecuta la Xunta, una infraestructura destinada a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales en el entorno.

Se comprobó el avance de esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución estimado de doce meses y con una inversión total de 1.086.954,75 euros. La iniciativa está promovida por la Dirección Xeral de Defensa do Monte y cuenta con una cofinanciación del 80 % a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

