Incendios forestales
Portas avanza en la ejecución de la nueva Base de la Unidad Operativa
Supera el millón de euros de presupuesto y tiene un plazo de un año
Portas
El alcalde de Portas, Ricardo Martínez, y el teniente de alcalde, Alfonso Vázquez, visitaron las obras de construcción de la nueva Base de Unidad Operativa (BUO) que ejecuta la Xunta, una infraestructura destinada a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales en el entorno.
Se comprobó el avance de esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución estimado de doce meses y con una inversión total de 1.086.954,75 euros. La iniciativa está promovida por la Dirección Xeral de Defensa do Monte y cuenta con una cofinanciación del 80 % a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos