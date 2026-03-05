La Pontevedrada 2026 abre las inscripciones

El plazo de inscripción para participar en la caminata entre Pontevedra y Santiago de Compostela, la «Pontevedrada», que se celebrará el próximo 25 de abril, ya se encuentra abierto.

Tal y como informa Asampo, organizadora del evento solidario que da visibilidad a la importancia de la donación de sangre y órganos, el plazo se cerrará oficialmente el martes 14 de abril a las 22 horas.

Todos los inscritos serán nombrados socios honoríficos de Asampo desde el comienzo del evento, aunque aquellos que se inscriban antes del 31 de marzo a las 23.59 horas llevarán su nombre propio grabado en el dorsal, hecho en madera de avellano. Los interesados pueden informarse en la web www.asampo.org, en el correo pontevedrada@gmal.com o en el WhatsApp 602526978.