Pontevedra lleva su modelo urbano a un foro mundial en Washington

El famoso modelo urbano de Pontevedra llegará la próxima semana a la ciudad norteamericana de Washington D.C. Así lo anunció el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que participará en el foro anual de movilidad «Transforming Transportation», que se celebrará en la sede del Grupo Banco Mundial en Washington D.C. El regidor viajará el lunes, con salida desde el aeropuerto internacional de Porto, acompañado por el director general local de Movilidad, Jesús Gómez Viñas, para exponer el modelo de base peatonal de la ciudad.

El convite a Pontevedra surgió tras la recomendación de un experto que conoció el modelo de la ciudad a través de una conferencia en el Colegio de Ingenieros en A Coruña. Se invita a la Boa Vila al considerarla «un ejemplo de buenas prácticas reconocido internacionalmente como un referente». «Me llena de orgullo y satisfacción que inviten a la ciudad de Pontevedra a estar presente», señaló Lores, que añadió que el objetivo del viaje es «posicionar Pontevedra en el máximo nivel”.

La intervención del regidor tendrá lugar el miércoles 11 de marzo, entre las 15.50 y las 17.20 horas. El regidor será el ponente principal de la sesión titulada «Movilidad activa: caminos hacia el empleo y a la prosperidad». En este panel se debatirá sobre cómo la creación de espacios seguros para peatones y ciclistas actúa como un poderoso catalizador para la creación de empleo, el desarrollo económico y el dinamismo comercial.

Noticias relacionadas

La mesa estará moderada por Claudia Adriazola-Steil, directora del Programa Global de Salud y Seguridad vial y directora adjunta de Movilidad Urbana Global del Instituto de Recursos. Además de Lores, participarán Shelley Bontje (Países Bajos), Humphrey N. Kanyenye (Tanzania), Mirko Radovanac (Serbia), Pablo Souza (Brasil) y Nhan Tran (Organización Mundial de la Salud).