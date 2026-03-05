Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro

La empresa EC Casas, con una oferta de 3.163.00 euros, es la empresa finalmente elegida por el Concello de Pontevedra para transformar Rosalía de Castro y abrir un nuevo enlace de conexión en Mollavao entre esta calle y la avenida de Marín a través del antiguo "solar de los circos".

La mesa de contratación municipal ha optado por la propuesa más económica y las previsiones del gobierno local es que las obras podrían estar en marcha antes del verano,

La actuación, concebida como una intervención «integral», busca aliviar una zona muy tensionada por la concentración de infraestructuras y ganar espacio para peatones y convivencia, con un impacto directo en la calidad de vida del barrio.

El proyecto permitirá ordenar el tráfico y reequilibrar el espacio público en una zona que, a juicio del gobierno local «lo necesita urgentemente». Contempla la creación de un nuevo enlace transversal de 100 metros con dos carriles y aceras de tres metros, que conectará con la Avenida de Marín mediante dos nuevas glorietas.

Noticias relacionadas

La mejora de la conectividad será la puerta de entrada a la segunda gran transformación: la reurbanización de Rosalía de Castro, donde se prevé reducir la calzada a un único carril de salida, ampliar el espacio peatonal y habilitar zonas de coexistencia frente a la Praza de Mollavao y el colegio, reforzando la seguridad y el uso vecinal de un entorno especialmente sensible.