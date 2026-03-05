Ocio
Poio licita los Espazos Concilia de Verano
H. D.
El Concello de Poio ha sacado a licitación la organización de los Espazos Concilia de Verano por un importe de 88.102,32 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el 20 de marzo. El servicio se desarrollará entre el 1 de julio y la víspera del inicio del curso escolar con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones.
Las actividades se realizarán, como en años anteriores, en los colegios de A Seca, Raxó y Viñas, con horario flexible de entrada y salida de 7.30 a 15.00 horas de lunes a viernes.
Desde el Concello destacan «la importancia de ofrecer un servicio que facilite la compatibilidad de horarios de las familias y proporcione tiempo de ocio educativo y seguro para los más pequeños». El verano pasado el programa ofreció más de 1.000 plazas.
