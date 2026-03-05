Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Orbil visita a redacción de Faro en Pontevedra

A mascota do Salón do Libro anuncia a apertura da cita coa lectura, "Que non pare a música!", que comeza este venres no Pazo da Cultura

Orbil le un exemplar de Faro na delegación de Pontevedra

Orbil le un exemplar de Faro na delegación de Pontevedra / Gustavo Santos

Ana López

Pontevedra

O equipo da redacción de Faro en Pontevedra recibiu este xoves unha visita moi especial: a do lobo Orbil ("libro" lido en sentido inverso), que veu para anunciar o inicio mañá venres do XXVII Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. A cita coa lectura, que leva por título este ano "Que non pare a música!", celebrarase ata o vindeiro 22 de marzo no Pazo da Cultura de Pontevedra e ten como país convidado a Palestina.

Píscore e o Coro do IES A Xunqueira 1 ofrecerán un concerto que abrirá o Salón do Libro mañá ás 18.30 horas no auditorio do Pazo da Cultura, con acceso libre ata completar cabida. Tras a actuación abriranse as portas para unha visita libre ao público en xeral.

O evento contará con máis de 300 actividades para escolares, bebés, público familiar e adulto, entre as que haberá 19 estreas, 15 exposicións e 7 espectáculos exclusivos. A música para ler, para escoitar, para bailar e para a tocar será a protagonista xunto á cultura palestina, que se dará a coñecer a través da súa literatura, música e gastronomía.

O programa completo pódese consultar www.salondolibro.gal

TEMAS

