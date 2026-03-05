Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Certame literario

Os microrrelatos en galego volverán escribirse na Boa Vila

A XVI edición desta iniciativa terá lugar o próximo xoves ás 17.30 horas na EOI

H. D.

Pontevedra

O Concello de Pontevedra e a Escola Oficial de Idiomas (EOI) convocaron o XVI Certame de Microrrelato en galego, unha cita xa consolidada no calendario cultural da cidade. O concurso celebrarase de forma presencial o vindeiro xoves, ás 17.30 horas, nas instalacións da EOI municipal e tamén nas seccións de Lalín e do IES Valle-Inclán.

A convocatoria está aberta a calquera persoa maior de 14 anos, sexa ou non alumna da EOI. Durante a presentación, o concelleiro de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, puxo en valor o traballo dos equipos de dinamización e normalización lingüística dos centros educativos afirmando que «son un luxo» e que «sen toda esa xente sería imposible manter o traballo e os resultados que se obteñen».

Pola súa banda, a directora do centro, María Fernández, agradeceu o apoio municipal «para sufragar o certame para premiar o talento das persoas que participan» e recalcou que «non é unha competición literaria» senón unha forma de mostrar que «a lingua galega está viva e pode ser empregada en calquera contexto», exclamou.

Noticias relacionadas

Segundo explicou Elma Barreiro, do equipo de Normalización Lingüística o reto partirá, «como sempre», de tres palabras e haberá 110 minutos para escribir un texto orixinal de ata 150 palabras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents