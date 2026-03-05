Certame literario
Os microrrelatos en galego volverán escribirse na Boa Vila
A XVI edición desta iniciativa terá lugar o próximo xoves ás 17.30 horas na EOI
H. D.
O Concello de Pontevedra e a Escola Oficial de Idiomas (EOI) convocaron o XVI Certame de Microrrelato en galego, unha cita xa consolidada no calendario cultural da cidade. O concurso celebrarase de forma presencial o vindeiro xoves, ás 17.30 horas, nas instalacións da EOI municipal e tamén nas seccións de Lalín e do IES Valle-Inclán.
A convocatoria está aberta a calquera persoa maior de 14 anos, sexa ou non alumna da EOI. Durante a presentación, o concelleiro de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, puxo en valor o traballo dos equipos de dinamización e normalización lingüística dos centros educativos afirmando que «son un luxo» e que «sen toda esa xente sería imposible manter o traballo e os resultados que se obteñen».
Pola súa banda, a directora do centro, María Fernández, agradeceu o apoio municipal «para sufragar o certame para premiar o talento das persoas que participan» e recalcou que «non é unha competición literaria» senón unha forma de mostrar que «a lingua galega está viva e pode ser empregada en calquera contexto», exclamou.
Segundo explicou Elma Barreiro, do equipo de Normalización Lingüística o reto partirá, «como sempre», de tres palabras e haberá 110 minutos para escribir un texto orixinal de ata 150 palabras.
