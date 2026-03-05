Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Mejoras en accesos a Constenla, en Barro

El Concello de Barro ha aprobado un proyecto para mejorar los accesos al lugar de Constenla, en la parroquia de Barro, con la renovación de 700 metros de pavimento y mejoras de drenaje. La actuación, con una inversión de 56.766 euros, busca reforzar la seguridad vial y la accesibilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents