A Parda
El Concello de Pontevedra fija el horizonte en 2027 para estrenar el mayor parque urbano
El recinto, en obras desde hace meses, sumará 34.650 metros cuadrados de zonas verdes junto a la estación y una inversión de 5,3 millones de euros
Pontevedra ha iniciado la cuenta atrás para estrenar el que será su mayor parque urbano. Con 34.650 metros cuadrados, el futuro parque de A Parda aspira a convertirse en el gran «pulmón verde» de la ciudad, incluso por encima de la Alameda y las Palmeras. Así lo aseguró el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, durante una visita a las obras, adjudicadas por 5.317.603,19 euros a las empresas pontevedresas Ramírez y Covsa.
El regidor se mostró satisfecho con el avance de los trabajos y evitó concretar una fecha cerrada, aunque apuntó que la intención municipal es que el espacio pueda abrirse «a finales de este año o, como tarde, a principios del que viene», siempre que la meteorología acompañe. En ese sentido, recordó que la ejecución se vio condicionada por «tres meses de lluvia» que impidieron intervenir en determinadas fases, especialmente las relacionadas con el movimiento de tierras del recinto.
Precisamente, uno de los datos más llamativos del proyecto es el volumen de relleno necesario para transformar el ámbito. «Aquí se han metido 100.000 metros cúbicos de tierra», subrayó Lores, una aportación destinada a nivelar la zona y encajar la nueva topografía del parque. Parte de esos trabajos se han concentrado en el área que acogerá uno de los dos aparcamientos previstos.
El diseño del parque incluye un área infantil, zonas de ocio y descanso, espacios para juegos urbanos, un mirador y un canal de agua, que finalmente funcionará «con un circuito cerrado», según explicó el alcalde, para garantizar su mantenimiento sin depender de nacimientos o caudales estacionales.
Además de su dimensión y equipamientos, el equipo de gobierno destaca el papel vertebrador del nuevo parque en la red verde del municipio lerezano. «Me gusta especialmente que desde el este de la ciudad, desde A Parda, se pueda conectar este parque con el del Gafos y comunicar así con la ría», apuntó en referencia a los itinerarios peatonales y a la naturalización prevista en el entorno del río de Os Gafos.
La actuación deja, asimismo, el terreno preparado para futuras dotaciones. El Concello se reserva una superficie de 8.100 metros cuadrados para un futuro pabellón y la obra ya contempla las conexiones de saneamiento y abastecimiento necesarios.
Ajustes todavía pendientes en el gran pulmón de la ciudad
Más allá de la gran zona verde, el Concello está ajustando algunos elementos del futuro parque de A Parda sobre la marcha para garantizar que funcionen en el día a día. Uno de los puntos que se ha redefinido es el canal de agua: no dependerá de un aporte natural, porque en ese ámbito «no hay ningún nacimiento». Por eso, el alcalde explicó que se optará por una solución técnica estable: «Va a ser con un circuito cerrado», de manera que el agua circule y la ciudadanía pueda disfrutar de una lámina o pequeño cauce «naturalizado», pero sin el riesgo de que se quede seco en verano.
Otra de las piezas que se está estudiando es una oferta deportiva ligera. El regidor avanzó que, junto a la zona situada después del pabellón, se prevé diseñar un espacio para actividades al aire libre: «Se va a diseñar una zona para juegos urbanos», aunque todavía «no está definido exactamente» el detalle del proyecto.
En cuanto a la movilidad interna, Lores señaló que el parque permitirá recorrer a pie un tramo equivalente a «unos 500 metros», tomando como referencia la distancia aproximada entre los juzgados y la zona de Entrevías, lo que da una idea de su escala para paseos cotidianos.
El alcalde resumió el espíritu de la actuación como una inversión «sin recortes» en servicios y ajustes, asegurando que «no reparamos en gastos» para dejar el conjunto preparado y bien conectado.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos