El Concello de Pontevedra fija el horizonte en 2027 para estrenar el mayor parque urbano

Pontevedra ha iniciado la cuenta atrás para estrenar el que será su mayor parque urbano. Con 34.650 metros cuadrados, el futuro parque de A Parda aspira a convertirse en el gran «pulmón verde» de la ciudad, incluso por encima de la Alameda y las Palmeras. Así lo aseguró el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, durante una visita a las obras, adjudicadas por 5.317.603,19 euros a las empresas pontevedresas Ramírez y Covsa.

El regidor se mostró satisfecho con el avance de los trabajos y evitó concretar una fecha cerrada, aunque apuntó que la intención municipal es que el espacio pueda abrirse «a finales de este año o, como tarde, a principios del que viene», siempre que la meteorología acompañe. En ese sentido, recordó que la ejecución se vio condicionada por «tres meses de lluvia» que impidieron intervenir en determinadas fases, especialmente las relacionadas con el movimiento de tierras del recinto.

Precisamente, uno de los datos más llamativos del proyecto es el volumen de relleno necesario para transformar el ámbito. «Aquí se han metido 100.000 metros cúbicos de tierra», subrayó Lores, una aportación destinada a nivelar la zona y encajar la nueva topografía del parque. Parte de esos trabajos se han concentrado en el área que acogerá uno de los dos aparcamientos previstos.

El diseño del parque incluye un área infantil, zonas de ocio y descanso, espacios para juegos urbanos, un mirador y un canal de agua, que finalmente funcionará «con un circuito cerrado», según explicó el alcalde, para garantizar su mantenimiento sin depender de nacimientos o caudales estacionales.

Visita del equipo de gobierno para comprobar el avance de las obras. | GUSTAVO SANTOS

Además de su dimensión y equipamientos, el equipo de gobierno destaca el papel vertebrador del nuevo parque en la red verde del municipio lerezano. «Me gusta especialmente que desde el este de la ciudad, desde A Parda, se pueda conectar este parque con el del Gafos y comunicar así con la ría», apuntó en referencia a los itinerarios peatonales y a la naturalización prevista en el entorno del río de Os Gafos.

Noticias relacionadas

La actuación deja, asimismo, el terreno preparado para futuras dotaciones. El Concello se reserva una superficie de 8.100 metros cuadrados para un futuro pabellón y la obra ya contempla las conexiones de saneamiento y abastecimiento necesarios.