«Lustro» impulsa la música urbana

Marín suma una nueva iniciativa cultural a su cartel de actividades con la creación de «Lustro», una asociación sin ánimo de lucro que busca visibilizar a artistas urbanos y pinchadiscos emergentes de la provincia de Pontevedra. «Somos el eco de las calles que de noche duermen», señalan. Su primer evento, «Veta», será en A Bailona a partir de las 23.30 horas.

