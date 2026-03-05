Lores y Rueda pactan este viernes tres millones para obras en Monte Porreiro y saneamiento

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recibirá este viernes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la Casa Consistorial de la Praza de España. El encuentro está fijado para firmar el protocolo de colaboración para el desarrollo de actuaciones de mejora de las infraestructuras municipales.

Son tres millones de euros, de los cuales la mayoría, dos millones, se destinarán al nuevo pabellón del barrio de Monte Porreiro, mientras que uno será para saneamiento.

La última recepción del regidor local al presidente del gobierno autonómico en la Casa Consistorial tuvo lugar hace menos de un año, en mayo de 2025.

Además de la firma del protocolo se tratarán asuntos de actualidad, tal y como confirmó el alcalde a las preguntas de la prensa ayer. «Espero mantener una charla con el presidente», dijo.

Sobre los temas que le gustaría tratar con Rueda, mencionó la cesión de los terrenos que todavía ocupa la Consellería do Medio Rural en la Xunqueira da Gándara.

También está previsto que se aborde el dragado de los lodos del río Lérez y la boca de la ría de Pontevedra o el problema generalizado de la vivienda.

A este respecto, el nacionalista afirmó que el gobierno local está abierto a todo tipo de posibilidades para la creación de vivienda pública en la ciudad. Reconoció que en este sentido ha habido un cambio sustancial por parte de la Consellería de Vivenda después de 15 años de parón. «En la medida en que haya más solicitudes, seguiremos ofreciendo terrenos», dijo.

«Además, volveré a pedir una delegación de la Televisión de Galicia en Pontevedra», avanzó el alcalde.

Rueda firmó en el Libro de Honra en su anterior visita a la Casa Consistorial. En caso de que en esta ocasión también lo haga igualaría al ya fallecido expresidente Manuel Fraga, el único político que plasmó su rúbrica en dicho documento en dos ocasiones: 1991 y 2001.