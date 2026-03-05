Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Literatura insólita» en el EPA Río Lérez

El escritor Armando Requeixo presentará esta tarde su último libro, «Literatura insólita», en la biblioteca del centro EPA Río Lérez a partir de las 17.30 horas. Participarán la crítica literaria Laura Paz Fentanes y el profesor de Lingua Antón Corderí. El acto también incluirá una actuación musical de Irma Macías y Luis Pinto.

