«Literatura insólita» en el EPA Río Lérez

El escritor Armando Requeixo presentará esta tarde su último libro, «Literatura insólita», en la biblioteca del centro EPA Río Lérez a partir de las 17.30 horas. Participarán la crítica literaria Laura Paz Fentanes y el profesor de Lingua Antón Corderí. El acto también incluirá una actuación musical de Irma Macías y Luis Pinto.