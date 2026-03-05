8-M
A Lama homenaxea ás mulleres traballadoras do municipio
O Concello da Lama celebrará o Día Internacional da Muller cun acto institucional mañá venrs ás 12.00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello, no que se renderá unha homenaxe a mulleres do municipio que destacaron pola súa traxectoria laboral e polo seu exemplo de esforzo e compromiso.
A iniciativa, organizada polo Concello da Lama en colaboración co Centro de Información á Muller (CIM), pretende recoñecer a contribución de mulleres que desenvolveron a súa vida profesional en distintos ámbitos e que, co seu traballo e constancia, abriron camiño cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Neste acto serán homenaxeadas Enma Ramos Medialdea, do Pelete (Covelo) e exdirectora do Colexio de Campolongo; Lourdes Durán, traballadora xubilada do Centro Penitenciario da Lama; e Milagros Cordeiro Durán, quen desenvolveu a súa labor durante máis de 40 anos como traballadora da limpeza no Hospital Domínguez.
O alcalde da Lama, David Carrera Cal, destaca que esta celebración do 8M busca «reafirmar o compromiso coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, especialmente nun ámbito clave para a autonomía e a dignidade das persoas como é o acceso ao mercado laboral».
