Interior reitera que no prevé una Unidad de Reacción en la ciudad

La senadora y concejala del Partido Popular de Pontevedra, Pepa Pardo, ha denunciado que el Ministerio del Interior «descarta crear una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en Pontevedra, a pesar de que se trata no sólo de una reivindicación histórica de los sindicatos policiales, sino también de una petición aprobada por unanimidad en el pleno del Concello de Pontevedra».

En respuesta a la pregunta formulada por la propia Pardo en el Senado, «el Ministerio del Interior ‘se remite a la contestación elaborada con motivo de las preguntas formuladas por la misma senadora y similares asuntos’, asegurando en esa contestación anterior que la comisaría dispone de efectivos suficientes y que ya existe una UPR en la provincia con sede en Vigo, situada a 28 kilómetros de la capital, por lo que considera que las necesidades de seguridad están totalmente garantizadas».

Pardo señala que «para el Gobierno, 28 kilómetros deben de ser lo mismo que estar en Pontevedra. Para nosotros no. Necesitamos recursos propios y presencia estable». Asegura que «la UPR con base en Vigo no solo da servicio a esa ciudad, sino también a otros municipios de la provincia, lo que incrementa la carga operativa y limita su disponibilidad inmediata en Pontevedra. Desde esta unidad se da cobertura a actuaciones contra el narcotráfico, dispositivos especiales y eventos deportivos multitudinarios, por lo que se hace todavía más evidente la necesidad de contar con más medios y efectivos propios» subraya.