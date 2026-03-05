Espectáculo benéfico
Gala Solidaria por Palestina de Pallasos en Rebeldía no Principal
O Teatro Principal acolleu onte a gala solidaria por Palestina «Cultura contra a Barbarie, organizada por Pallasos en Rebeldía en colaboración co Concello, e a participación de Culturactiva e Pontevedra por Palestina. A actriz galega Bea Campos conduciu un espectáculo que combina música, humor e circo da man de artistas como a banda De Ninghures, a humorista Leti da Taberna, o ilusionista Mago Teto e a compañía A Vela Circo, conformando un cartel diverso e para todos os públicos. A recadación íntegra do evento destínase aos proxectos que Pallasos en Rebeldía desenvolve en Palestina, entre eles iniciativas de apoio á poboación civil como a distribución de alimentos e outras accións humanitarias.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos