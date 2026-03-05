Instalación deportiva
Finaliza el cambio de césped del campo de Baltar de Arriba
Sanxenxo
El campo de Baltar de arriba cuenta ya con nuevo césped en el terreno de juego apto tanto para fútbol 11 como fútbol 7. En cuanto al riego, se instalaron cañones de impacto emergente con sistema de rotación de 360°. El Concello realiza esta actuación por la modalidad de renting, como ya se hizo en el campo municipal de O Revel, durante un periodo de 48 meses.
El alcalde, Telmo Martín, acompañado por el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, visitaron las instalaciones deportivas y a finales de la próxima semana, dará comienzo la retirada del césped del campo de Noalla para su posterior renovación al igual que el sistema de riego.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos