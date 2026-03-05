Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finaliza el cambio de césped del campo de Baltar de Arriba

Visita de ayer al campo de Baltar de Arriba. | FDV

R. P.

Sanxenxo

El campo de Baltar de arriba cuenta ya con nuevo césped en el terreno de juego apto tanto para fútbol 11 como fútbol 7. En cuanto al riego, se instalaron cañones de impacto emergente con sistema de rotación de 360°. El Concello realiza esta actuación por la modalidad de renting, como ya se hizo en el campo municipal de O Revel, durante un periodo de 48 meses.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado por el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, visitaron las instalaciones deportivas y a finales de la próxima semana, dará comienzo la retirada del césped del campo de Noalla para su posterior renovación al igual que el sistema de riego.

