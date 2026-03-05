Sanxenxo
Una exposición y una charla recuerdan el naufragio del «Santa Isabel»
Sanxenxo
Sanxenxo culminará el viernes la conmemoración del 105 aniversario del hundimiento del vapor-correo «Santa Isabel» ocurrido el 2 de enero de 1921 frente a la isla de Sálvora y en el que fallecieron 213 personas entre tripulantes y pasajeros, lo que lo convierte en el naufragio con más víctimas civiles de la historia naval de Galicia. La exposición de la maqueta del barco realizada por José Antonio Ribeira preside desde el pasado 19 de febrero la entrada del Auditorio Emilia Pardo Bazán. Una cuidada réplica con 1,80 metros de eslora, 24 centímetros de manga, 30 kilos de peso y un casco de poliéster con 1.400 clavos. La maqueta tiene incluso dos motores eléctricos.
