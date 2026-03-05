Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exponen tres mapas ilustrados de la ciudad

El proyecto Pontevedra Debuxada, impulsado por el Concello y Taller Abierto, presenta una exposición centrada en tres mapas ilustrados de la ciudad. La inauguración de la muestra tendrá lugar esta tarde a partir de las 17.00 horas en la Casa das Campás y podrá ser visitada por el público general hasta el próximo día 26.

