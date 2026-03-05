Curso sociosanitario este mes en Tenorio
El Concello de Cerdedo-Cotobade ha presentado una nueva edición del curso de Atención Sociosanitaria para desempleados, que comenzará durante este mes en Tenorio. El alcalde, Jorge Cubela, destacó que «seguimos apostando por la formación para mejorar la empleabilidad» en un sector con alta demanda laboral.
