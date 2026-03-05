Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso sociosanitario este mes en Tenorio

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha presentado una nueva edición del curso de Atención Sociosanitaria para desempleados, que comenzará durante este mes en Tenorio. El alcalde, Jorge Cubela, destacó que «seguimos apostando por la formación para mejorar la empleabilidad» en un sector con alta demanda laboral.

