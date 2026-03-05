Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis acoge «food trucks» promocionales

La Diputación de Pontevedra inicia mañana en Cuntis, Salvaterra de Miño y Bueu la gira de food trucks «O Sabor das Rías Baixas» para promocionar 25 fiestas gastronómicas de interés turístico. Ofrecerán degustaciones y material informativo para impulsar el turismo y la gastronomía provincial.

